Новости часа: Херсонская область перешла на газоснабжение с территории России

Наблюдатели из Бразилии, Нидерландов и Египта прибыли в ЛНР для работы на референдуме, сообщили в ЦИК республики.

Минцифры РФ обсуждает включение управленческих специальностей в сфере IT в перечень для отсрочки от мобилизации, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Херсонская область перешла на газоснабжение с территории России, заявил глава ВГА региона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

