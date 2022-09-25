Turkish Airlines снова потеряли багаж пассажиров

В аэропорту Домодедово снова очередь у окна "Розыск багажа". Очередной рейс авиакомпании Turkish Airlines прилетел без багажа.

Похожая картина была в аэропорту в среду: тогда целых три самолета той же компании не отправили вещи пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

