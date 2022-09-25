Москвичам рассказали, кому дадут отсрочку от мобилизации

Студентам вузов и колледжей дали отсрочку от частичной мобилизации. Речь идет о тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование впервые. Касается это и аспирантов. Такой указ подписал президент.

Кого еще призывать не будут? А кого, наоборот, мобилизуют в первую очередь? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

