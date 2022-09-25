"Горжусь, что сын идет защищать нашу родину": родители провожают мобилизованных россиян

Студентам вузов и колледжей дали отсрочку от частичной мобилизации. Речь идет о тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование впервые. Касается это и аспирантов. Такой указ подписал президент.

Сейчас мобилизованные россияне постепенно продолжают собираться у военкоматов. На службу их провожают родители и близкие.

"Очень переживаю как родитель, но горжусь, что сын идет защищать нашу родину", – рассказала мама одного из мобилизованных.

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