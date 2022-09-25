Новости часа: более 230 тыс граждан ДНР проголосовали в России в рамках референдума

Более 230 тысяч граждан ДНР проголосовали в России в рамках референдума, заявил посол республики в РФ.

Более трех миллионов фейков о мобилизации и референдумах распространено в сети, заявила Екатерина Мизулина.

Первый участок Южной рокады готов наполовину, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

