Новости часа: в ГД заявили, что будут реагировать на нарушения в ходе мобилизации

Госдума будет реагировать на нарушения в ходе частичной мобилизации, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Более 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки, сообщил синоптики.

С 26 сентября до 1 октября на МЦД-2 изменится расписание поездов, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

