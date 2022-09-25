Мобилизованные россияне смогут получить кредитные каникулы

Мобилизованные россияне могут получить кредитные каникулы. Такой законопроект в ближайшие дни рассмотрят в Госдуме. Планируется, что за реструктуризацией долга вместо военнослужащего смогут обратиться его близкие.

Также депутаты хотят в скором времени принять поправки, которые закрепят за призывниками рабочие места. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

