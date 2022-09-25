"Он готов на 100%": россияне провожают мобилизованных друзей и близких

Столичные военкоматы работают без обедов и выходных под охраной полиции. Как правило, после получения повестки в военкомат нужно прийти в ближайшие два дня. Там сверяют документы. А дальше – либо отпускают домой, либо отправляют в учебные воинские части для подготовки к боевым действиям.

Накануне в Москве открылись также временные пункты мобилизации. Они нужны для того, чтобы не доставлять неудобств горожанам, которые живут рядом с военкоматами. Сейчас мобилизованных россиян провожают их друзья, родные и близкие.

"Я провожаю своего одноклассника. У него мандраж, но он готов на все сто процентов", – рассказал друг одного из мобилизованных.

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