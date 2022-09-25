Мобилизованным россиянам предоставят кредитные каникулы

Банковские кредиты призывников государство может поставить на паузу. В Совфеде уже подготовили соответствующий законопроект. Пойти навстречу мобилизованным заемщикам рекомендует и Центробанк.

Предоставление кредитных каникул для всех банков станет обязательным. В Сбербанке отметили, что уже прорабатывают различные варианты. В "Открытии" и Совкомбанке сообщили, что заемщики из семей, где есть участники СВО, получат адекватную поддержку.

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