"Там же мои соотечественники": мобилизованные россияне прибывают в военкоматы

Попавшие под мобилизацию граждане продолжают прибывать в военкоматы по всей стране. Многие из них, как например в Калининграде, приходят, не дожидаясь повесток. Сотрудники военкоматов уточняют данные, проводят беседы и ряд других мероприятий. Большая работа проводится и с теми, кто желает заключить контракт и пойти добровольцем.

Тем временем мобилизованные делятся чувствами перед отправкой защищать страну. Так, один из мужчин рассказал, что никакого страха перед отъездом не испытывает.

"Нужно [идти], если пришла повестка, все-таки за Родину идешь. Там же мои соотечественники, так сказать, мои знакомые, мои родственники находятся. Они узнают, что я там и как-никак моральный дух будет лучше", – сказал он.

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