Москвичам рассказали, кого освободят от частичной мобилизации

Помимо студентов от мобилизации освободят некоторых сотрудников. Это коснется IT-компаний, которые занимаются разработкой и внедрением высокотехнологичных решений или обеспечивают работу информационной инфраструктуры, операторов связи, а также СМИ, компаний по радио- и телевизионному вещанию, которые включены в список системообразующих.

Под частичную мобилизацию попадают граждане, которые отслужили в армии, имеют боевой опыт и военно-учетную специальность, которая сейчас востребована. В первую очередь это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и водители-механики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

