Студенты получат отсрочку от частичной мобилизации. Соответствующий указ подписал президент РФ. Речь о тех, кто проходит обучение в очной дневной или вечерней форме, получает первое образование в вузе или другом учебном заведении с госаккредитацией.

Между тем Минобрнауки РФ открыло горячую линию по призыву для студентов. Специалисты принимают звонки круглосуточно и готовы ответить на все вопросы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

