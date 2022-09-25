Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

До десяти градусов тепла, атмосферное давление ниже нормы и дожди обещают москвичам метеорологи в воскресенье. Минувшая суббота побила рекорд по дождям 1953 года. За сутки в городе выпала половина сентябрьской нормы осадков. А в некоторых местах Подмосковья зафиксировали 100% от нормы.

Коммунальные службы столицы переведены на усиленный режим. В городе дежурят 300 бригад и почти 300 единиц спецтехники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

