В столице за сутки выявили 3211 случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость растет: показатели вернулись к июльским значениям.

При этом за прошедшие сутки выздоровели 1245 человек. Как меняется ситуация в городе – в эфире телеканала Москва 24.

