25 августа, 14:15

Общество

Температура в Москве поднялась до 15 градусов 25 августа

Температура в Москве 25 августа поднялась до 15 градусов. В небе облачно с прояснениями, местами идут кратковременные дожди. Ночью столбики термометров в столице опустятся до 10 градусов.

При этом утром 26 августа москвичей ждет 9 градусов. Максимальная отметка, до которой поднимется столбик термометра, составит 13 градусов. Ветер может достигать 4–5 метров в секунду. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.

