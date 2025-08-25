Температура в Москве поднялась до 15 градусов 25 августа

Температура в Москве 25 августа поднялась до 15 градусов. В небе облачно с прояснениями, местами идут кратковременные дожди. Ночью столбики термометров в столице опустятся до 10 градусов.

При этом утром 26 августа москвичей ждет 9 градусов. Максимальная отметка, до которой поднимется столбик термометра, составит 13 градусов. Ветер может достигать 4–5 метров в секунду. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.