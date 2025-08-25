Форма поиска по сайту

25 августа, 07:15

Общество

Юристы предупредили о штрафах за захламленность почтовых ящиков

Захламленность почтовых ящиков может расцениваться как нарушение закона, предупредили юристы. Излишняя реклама в них может стать проблемой, если макулатура выпадет на пол или накопится в углу подъезда, что повлияет на безопасность.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский напомнил, что пожарная безопасность предусматривает, что выходы и коридоры в подъезде не должны быть захламленными. Это касается и лестничных клеток, и холлов, в которых расположены почтовые ящики.

За нарушение норм пожарной безопасности административное наказание последует по статье 20.4 КоАП. Штраф для должностных лиц составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 300 до 400 тысяч. При этом владельца квартиры могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, если будет доказано, что он намеренно оставил стопку листовок или коробки около почтовых ящиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

