Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 23:15

Общество

Желтый уровень опасности из-за тумана объявлен в Подмосковье в ночь на 26 августа

Желтый уровень опасности из-за тумана объявлен в Подмосковье в ночь на 26 августа

Новости часа: в Подмосковье до утра 26 августа объявили желтый уровень погодной опасности

"Московский патруль": москвичам рассказали о задаче мотобатальона

Опубликованы материалы ЕГЭ на 2024 год

"Интервью": Нина Филимонова – о том, как стать стажером правительства Москвы

Телеграм-каналы "Это Москва" и "Москва 24" разыграют телевизор и мерч среди подписчиков

Москвичам рассказали о погоде 26–27 августа

Новости часа: Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

"Актуальный репортаж": Москва стала мировым лидером по темпам развития каршеринга

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 26 августа

Желтый уровень опасности из-за тумана объявлен в Подмосковье в ночь 26 августа, сообщает Гидрометцентр.

Останется ли комфортная погода в выходные? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также




Хрон 25 сек

(Ермакова,

Суббота и воскресенья ещё потеплеет на пару градусов… но ничего интенсивного и продолжительного по предварительным прогнозам не обещают.
Впрочем, возвращение летней погоды возможно в первых числах сентября. В Гидрометцентре обещают, что в День знаний температура воздуха в столице поднимется до 26-ти градусов!

обществопогодавидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика