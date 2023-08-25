25 августа, 23:15Общество
Желтый уровень опасности из-за тумана объявлен в Подмосковье в ночь на 26 августа
Желтый уровень опасности из-за тумана объявлен в Подмосковье в ночь 26 августа, сообщает Гидрометцентр.
Останется ли комфортная погода в выходные? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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(Ермакова,
Суббота и воскресенья ещё потеплеет на пару градусов… но ничего интенсивного и продолжительного по предварительным прогнозам не обещают.
Впрочем, возвращение летней погоды возможно в первых числах сентября. В Гидрометцентре обещают, что в День знаний температура воздуха в столице поднимется до 26-ти градусов!