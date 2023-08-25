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25 августа, 22:00

Общество

Новости часа: в Подмосковье до утра 26 августа объявили желтый уровень погодной опасности

Новости часа: в Подмосковье до утра 26 августа объявили желтый уровень погодной опасности

"Московский патруль": москвичам рассказали о задаче мотобатальона

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Подмосковье до 7:00 утра 26 августа объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана, сообщили в Гидрометцентре.

Число отравившихся шаурмой и курицей гриль в кафе в Москве выросло до 35, передает Роспотребнадзор.

Запущено серийное производство новой электрички "Иволга 4.0", которая будет курсировать на МЦД, сообщает Трансмашхолдинг.

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