Новости часа: в Подмосковье до утра 26 августа объявили желтый уровень погодной опасности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Подмосковье до 7:00 утра 26 августа объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана, сообщили в Гидрометцентре.

Число отравившихся шаурмой и курицей гриль в кафе в Москве выросло до 35, передает Роспотребнадзор.

Запущено серийное производство новой электрички "Иволга 4.0", которая будет курсировать на МЦД, сообщает Трансмашхолдинг.

