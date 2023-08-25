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Общество

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту

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В Москве продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить документы можно в едином пункте отбора на улице Яблочкова, который работает по принципу одного окна.

Сотрудники помогут заполнить заявление, там же можно пройти и медицинский осмотр. Военнослужащим, которые подписали контракт, полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей и другие льготы. Записаться и получить подробную информацию об условиях можно получить по телефону горячей линии 117 и на портале mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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