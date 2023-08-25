Около 9 млн сим-карт перестанут работать на территории России

Потерять мобильную сеть в ближайшее время могут около девяти миллионов россиян. Именно столько сим-карт находятся в черных списках Роскомнадзора. Как заявили в ведомстве, их данные неактуальны.

Закон о предоставлении данных абонента оператору связи вступил в силу еще в 2018 году. Но только в этом году за неуточненные сведения стали штрафовать. Игнорирование правил может грозит внушительным штрафом, для юридических лиц – от одного миллиона рублей. Согласно законодательству, операторы мобильной связи, в случае, если абонент не подтвердил, или указал неактуальную информацию, прекращают обслуживание.

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