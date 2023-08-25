Российских пациентов предложили страховать от врачебных ошибок

Российских пациентов предложили застраховать от врачебных ошибок. Законопроект готовят к внесению в Госдуму, сообщают "Известия".

Новая система страхования позволит упростить выплату компенсаций пострадавшим пациентам. По данным Следственного комитета РФ, только за первые пять месяцев 2023 года суды получили 62 уголовных дела, возбужденных против медиков.

Если поправки примут, то в случае с частными клиниками страховые взносы будут оплачивать сами лечебные учреждения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.