Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Общество

Российских пациентов предложили страховать от врачебных ошибок

Российских пациентов предложили страховать от врачебных ошибок

Неделю документального кино о героях спецоперации организуют в столичных школах

Образовательные заведения Москвы подготовили к отопительному сезону

"Время новых": полезный шоколад Snacksy

Новости часа: Дептранс призвал москвичей быть внимательными за рулем из-за тумана

Ледяной туман ожидается в Москве и области

Новости часа: в Москве работают над повышением зарплат в промышленности

Туман накроет Москву в ночь на 25 августа

Собянин заявил, что на долю Москвы приходится более 20% всего ВВП России

Новости часа: почти 900 га земли передала Москва инвесторам для реализации инвеспроектов

Российских пациентов предложили застраховать от врачебных ошибок. Законопроект готовят к внесению в Госдуму, сообщают "Известия".

Новая система страхования позволит упростить выплату компенсаций пострадавшим пациентам. По данным Следственного комитета РФ, только за первые пять месяцев 2023 года суды получили 62 уголовных дела, возбужденных против медиков.

Если поправки примут, то в случае с частными клиниками страховые взносы будут оплачивать сами лечебные учреждения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществомедицинавидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика