Спрос на ковидные экспресс-тесты в Москве вырос вдвое

Спрос на ковидные экспресс-тесты в Москве за последние две недели вырос вдвое. Об этом говорят руководители частных клиник. В аптеках тесты тоже сметают очень быстро. В городе растет заболеваемость, поэтому многие предпочитают проверять себя сами.

Насколько такая проверка эффективна по сравнению с ПЦР-тестом? И когда ждать пика новой волны коронавируса? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.