Новости последнего часа: треть населения мира по-прежнему не вакцинирована против COVID-19

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Треть населения мира по-прежнему не вакцинирована против COVID-19. Об этом рассказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус

РЖД увеличивают количество "Ласточек" между аэропортом Сочи и южными городами России. Об этом сообщила компания.

Украинские войска обстреляли Успенский храм в селе Никольское в ДНР. Об этом заявил штаб обороны.