Жители столичного региона показали, какая температура у них за окном

Жители деревни Беззубово, это Орехово-Зуевский район, сообщили о жаре в 39 градусов. В Гольянове, судя по кадрам, 32 градуса в тени. А в Климовске – 33,7 градуса.

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