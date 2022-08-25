Новости последнего часа: температурный рекорд 1897 года в столице не будет побит

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Температурный рекорд 1897 года в столице 26 августа побит не будет. Это почти 34 градуса, сообщили синоптики.

Около Орехово-Зуева обнаружили новый очаг пожара. На месте работают спасатели, рассказали власти города.

Спрос на путевки по России после старта акции с кешбэком вырос в четыре раза. Об этом заявили турагенты.