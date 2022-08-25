В Восточном Бирюлеве столбики термометров показали 43,7 градуса

В столице рекордная жара. В районе Марьино столбики термометров показывают 31,3 градуса в тени.

Район-рекордсмен по температуре – Бирюлево Восточное. Там жара достигла отметки 43,7 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.