Новости последнего часа: температура в столице побила рекорд 34-летней давности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Температура в столице побила рекорд 34-летней давности. За окном более 30 градусов.

В Москве начали испытания тепловых сетей перед началом отопительного сезона. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Citigroup будет поэтапно сворачивать бизнес в РФ и оценивает затраты в 170 миллионов долларов. Об этом сообщила компания.