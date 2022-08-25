Москвичи рассказали о температуре воздуха в разных районах столицы

В Москве продолжается аномально жаркая погода. Жители мегаполиса показывают свои термометры за окном.

В районе Динамо – более 34,5 градуса, а в Зеленограде еще жарче – 35,3 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.