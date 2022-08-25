Более 300 тыс человек посетили павильоны "Здоровая Москва" в 2022 году

В этом году павильоны "Здоровая Москва" уже посетили более 300 тысяч человек. Регулярная проверка здоровья помогают предотвратить развитие сердечно-сосудистых и других заболеваний, вовремя выявить отклонения и быстро приступить к лечению.

В павильонах можно пройти более 11 исследований. Это диагностика сахарного диабета, болезней дыхательной системы и проблем с сердцем. Прийти можно без предварительной записи, достаточно лишь заполнить анкету. С собой нужно взять московский полис ОМС и паспорт. Найти ближайший павильон и изучить полный перечень исследований можно на сайте городского департамента здравоохранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.