В Москве побит температурный рекорд 34-летней давности. К полудню столбик термометра на главной столичной метеостанции показал отметку в 30,3 градуса. В Гидрометцентре уточнили, что новый максимум охватил последние 70 лет наблюдений. По прогнозу синоптиков, воздух 25 августа может прогреться до 34 градусов.

Телезрители прислали кадры со своими оконными термометрами. В Люблине градусник не выдержал аномальной для Москвы температуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.