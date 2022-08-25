Новости последнего часа: в Москве побит температурный рекорд 34-летней давности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве побит температурный рекорд 34-летней давности. Термометры показали 30,3 градуса, заявили в Гидрометцентре.

Угрозы населенным пунктам в зоне пожаров в Рязанской области сейчас нет, прокомментировал глава МЧС.

Zara резко увеличила поставки вещей в Россию в онлайн-рознице, сообщили в СМИ.