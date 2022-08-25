Огромные очереди выстроились за билетами на футбол в Воронеже

Огромные очереди выстроились в Воронеже. Как раньше стояли за айфонами и кроссовками Yeezy, теперь – за билетами на футбол. Местный клуб "Факел" недавно попал в Премьер-лигу, будет встреча с московским "Спартаком".

И руководство местного клуба приняло решение продавать билеты только в кассе, а не онлайн. Как результат – ссоры, споры. У поклонников футбола сдали нервы, и чуть не дошло до драки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.