На Avito начали продавать устройства по очистке воздуха от смога

На Avito из-за смога, который появился в столице после пожаров в Рязанской области, начали появляться объявления с продажей гаджетов по очистке воздуха.

Например, один из таких продавцов предлагает купить такое устройство за 55 тысяч рублей. Состояние его уже не новое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.