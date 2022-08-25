Спрос на ковидные экспресс-тесты в РФ вырос на 40%

В России резко вырос спрос на ковидные экспресс-тесты. Буквально за две недели продажи подскочили на 40%. Это касается частных клиник, а в аптеках тесты просто сметают с полок.

Эксперты объясняют это всплеском штамма "Омикрон". Насколько эффективна такая экспресс-диагностика? И не пора ли делать ревакцинацию? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.