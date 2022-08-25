Температура воздуха в столице достигнет 35 градусов

Столица продолжает нагревается. 25 августа ожидаются рекордные значения – до 35 градусов. Этот день вполне может стать самым жарким в году.

В городе действует оранжевый уровень погодной опасности. Температура превышает норму в среднем на 10 градусов. Как говорят синоптики, жара может побить рекорды 125-летней давности. 26 августа зной не спадет, лишь в выходные незначительно похолодает. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.