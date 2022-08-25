Антициклон обеспечит жителей столицы экстремальной жарой 25 августа

Антициклон обеспечит жителей столицы экстремальной жарой и солнцем 25 августа. Столбики термометров могут добраться до 35 градусов. Серьезных осадков пока не ожидается.

По словам метеорологов, небольшие дожди могут пройти в регионе в выходные, 27 и 28 августа. Но на ситуацию со смогом от рязанских пожаров это не повлияет. Дымка в городе немного рассеялась, но направление ветра может смениться, тогда москвичи вновь ощутят запах гари.

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