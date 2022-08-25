Прогулка Джонсона и Зеленского по Киеву стала вирусной в Сети

Прогулка Бориса Джонсона и Владимира Зеленского по Киеву стала вирусным роликом в Сети. Они прошлись по Крещатику в окружении десятков военных. Примечательно, что в это же время в украинских соцсетях сообщали о воздушной тревоге и велели жителям сидеть в укрытии.

Джонсон привез подарок ко Дню Независимости – новый пакет военной помощи на 63 миллиона долларов. Он включает в себя ракетные системы, 850 микродронов Black Hornet, а также две тысячи других беспилотников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.