Главного метеоролога Венгрии уволили за прогноз, который испортил всем праздник. В субботу, 20 августа, он пообещал небывалую грозу в Будапеште, из-за чего там отменили салют в честь Дня Святого Стефана.

Фейерверк должен был стать самым большим в Европе – для праздника закупили 40 тысяч пиротехнических изделий. Но власти не стали рисковать – ужасающим был прогноз. Все разошлись по домам. А в результате ничего не случилось – ни салюта, ни грозы.

Жители Венгрии разделились, некоторые посчитали наказание для метеоролога слишком строгим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.