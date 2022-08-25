25 августа может стать самым жарким днем на неделе в Москве

25 августа может стать самым жарким днем на неделе. Метеорологи пообещали до 35 градусов.

26 августа тоже будет жарко. Небольшое похолодание прогнозируют в субботу и воскресенье, температура опустится до 25 градусов. И это примерно на пять градусов выше нормы.

К выходным ветер сменит направление, смог от пожаров под Рязанью может снова накрыть столицу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.