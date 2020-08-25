Москвичей предупредили о грозе

На Москву надвигается гроза. Сверкать, по прогнозам синоптиков, будет всю ночь. В городе повысили уровень погодной опасности.

Пик осадков придется на промежуток с 01:00 до 04:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.