Рекордное число пар поженились в июле в Москве

В июле в Москве поженилось рекордное количество пар – около 12 тысяч. Это может быть связано с пандемией, многие в 2020 году не смогли провести торжественную церемонию и перенесли ее на это лето.

Около 1,5 тысячи свадеб прошли на необычных площадках. Самыми популярными локациями стали башня "Око", дом торжеств "Сафиса", особняк Спиридонова, парк-отель "Даниловский" и башня "Федерация".

Среди традиционных ЗАГСов самым востребованным остается Дворец бракосочетания № 1. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.