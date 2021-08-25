В России продлили программу семейной ипотеки с льготной ставкой

Программу семейной ипотеки в России продлили до 2024 года. Документ утвердили в кабмине по поручению президента.

Получить кредит на выгодных условиях можно будет до 31 декабря 2023 года.

Льготная ставка до 6% годовых подходит для покупки жилья или строительства частного дома. Воспользоваться предложением могут семьи даже с одним ребенком. Ставка будет действовать в течение всего срока займа.

Банки уже заявили, что в этом году намерены удвоить выдачу таких кредитов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.