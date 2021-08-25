В России вступил в силу закон о выдаче временных удостоверений лицам без гражданства. Его получат после того, как установят личность человека.

Удостоверение будет содержать микрочип с личными данными, фотографией и отпечатками пальцев в электронном виде.

Прежде всего закон коснется беженцев. В большинстве случаев именно они, в силу обстоятельств, не имеют никаких документов.

Удостоверение выдается сроком на 10 лет. По закону, если мигрант получит иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, документ аннулируют. А его обладатель должен будет покинуть Россию в течение 15 дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.