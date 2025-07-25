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25 июля, 11:15

Общество

Погода без осадков ожидается в Москве 26 и 27 июля

Погода без осадков ожидается в Москве 26 и 27 июля

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По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные, 26 и 27 июля, осадков в Москве не будет. На смену проливным дождям в столицу вернулась жара. Уже 25 июля столбики термометров могут достигнуть отметки 30 градусов.

В столичный регион пришли воздушные массы со стороны Скандинавии и Санкт-Петербурга, которые, неожиданно, принесли потепление, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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