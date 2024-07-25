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25 июля, 17:30

Общество

Певица Татьяна Сорокина встретилась с контрактниками в едином пункте отбора в Москве

Певица Татьяна Сорокина встретилась с контрактниками в едином пункте отбора в Москве

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Певица Татьяна Сорокина выступила перед военнослужащими в едином пункте отбора на службу по контракту в Москве. Там артистке провели экскурсию и рассказали о работе центра.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает на улице Яблочкова уже больше года. Здесь можно пройти все необходимые тесты и обследования в течение нескольких часов в режиме "одного окна". Кроме того, можно проконсультироваться по разным вопросам и узнать о новых выплатах, социальных гарантиях и льготах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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