Росреестр разработал рекомендации по программе социальной догазификации

Росреестр разработал рекомендации, которые помогут собственникам домов в садовых товариществах принять участие в программе социальной догазификации. Суть программы состоит в том, чтобы собственники могли бесплатно провести газ до границ земельных участков.

Для участия в программе необходимо, чтобы на участке располагался объект ИЖС, то есть официально зарегистрированный жилой дом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.