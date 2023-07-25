Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля, 23:45

Общество

Российские школьники, победившие на Международной олимпиаде по химии, вернулись из Цюриха

Российские школьники, победившие на Международной олимпиаде по химии, вернулись из Цюриха

Новости часа: российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР

В общественном штабе Собянина прошла встреча с участницами ассоциации "Женщины в погонах"

"Московский патруль": речная полиция РФ отметила 105-летие

"Московский патруль": работники СК, МВД и ФСБ отпраздновали день сотрудников следствия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о жизни белого медведя Диксона

Представители КПРФ и организации "Дети войны" обсудили введение специальных льгот и выплат

Собака застряла в магазине в Московской области

Видео с "мини-вулканом" под лавочкой в столичном районе Митино попало в Сеть

Российские школьники, победившие на Международной олимпиаде по химии, вернулись из Цюриха, их встретили в аэропорту Шереметьево.

Никто из четырех наших подростков не остался без награды, они смогли завоевать три золота, которое досталось Никите Перову, Сергею Рослякову и Вадиму Харисову, серебро получил Алексей Михеев.

Всего в олимпиаде участвовало больше 300 школьников из 89 стран. Победители из РФ признались, что не ожидали таких сложных заданий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика