Российские школьники, победившие на Международной олимпиаде по химии, вернулись из Цюриха, их встретили в аэропорту Шереметьево.

Никто из четырех наших подростков не остался без награды, они смогли завоевать три золота, которое досталось Никите Перову, Сергею Рослякову и Вадиму Харисову, серебро получил Алексей Михеев.

Всего в олимпиаде участвовало больше 300 школьников из 89 стран. Победители из РФ признались, что не ожидали таких сложных заданий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

