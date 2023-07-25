Разработка столичных врачей вошла в топ-10 изобретений в медицине по версии Роспатента

Разработка московских оториноларингологов вошла в топ-10 изобретений в медицине по версии Роспатента. Специалисты предложили уникальную технологию помощи для людей с проблемой носового дыхания.

По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, устройство может стать эффективной альтернативой в тех случаях, когда стандартные методы лечения применить невозможно. Специалисты говорят, что жалобы на затруднение носового дыхания наиболее частая причина обращений в медцентр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.