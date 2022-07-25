Москвичам рассказали последние новости

25 июля, 21:00
Ливень прошел в Братееве, рядом с платформой Авиамоторная, Калитники и других частях города. Соответствующие видео прислали телезрители. При этом во время непогоды подростки станцевали в луже в подмосковной Балашихе. Менее чем за час в некоторых районах города выпало уже до 10 миллиметров осадков. Самые сильные ливни обрушились на восток и юго-восток Москвы.
Стала известна цена билетов на колесо обозрения "Солнце Москвы". Они будут стоить от 550 рублей за круг. На сайте проекта уже можно оставить заявку на билет, а после они появятся в кассах и терминалах на территории ВДНХ. Будет несколько категорий – взрослый, детский, семейный и льготный. Дети до трех лет смогут пройти бесплатно.Также для посетителей сделали дополнительные опции, например, можно выбрать кабину с прозрачным полом, арендовать ее на какое-то время или пройти без очереди. Взрослый билет по будням будет стоить 750 рублей, в выходные – 950.
В нескольких странах Европы побиты температурные рекорды. Так, в Испании столбики термометров поднимались до 45 градусов, а в Португалии – до 47. На греческом острове Лесбос бушуют лесные пожары.
IKEA возобновила онлайн-распродажу своих товаров. Ранее в компании сообщили, что оформить заказ не получится до конца выходных. Сейчас сайт магазина работает, однако по-прежнему периодически подвисает. Ждать придётся от нескольких минут до часа. Технические проблемы на сайте компании начались практически синхронно со стартом большой онлайн-распродажи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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