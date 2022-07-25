МЧС предупредило об ухудшении погоды в Московском регионе

Москву накрыл ливень. Так, например, он идет в Братееве, рядом с платформой Авиамоторная, на станции Калитники и в других частях города.

По прогнозам синоптиков, 25 июля в течение вечера в столице возможны грозы и град. Также ожидается и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

О том, что в ближайшее время погода в столице может заметно ухудшиться, предупредили и в МЧС. А в столичном департаменте торговли и услуг заранее призвали рестораторов закрыть летние веранды, зонты, а также укрепить все конструкции.

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